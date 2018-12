LIVE | Dolan klopt King en staat voor eerst in achtste finales

zondag 1B Geen periode, maar een puntje voor Moerse Boys

15:45 Moerse Boys is er niet in geslaagd de eerste periodetitel binnen te slepen. De ploeg van Jurgen Arnouts speelde zondag het restant (zo'n tien minuten) van het in oktober gestaakte duel met BMT (2-2). Moerse Boys moest scoren om de periode te pakken, maar dat lukte niet.