LIVE | Diego Carlos zet Sevilla met een heerlijke omhaal op voorsprong

Luuk de Jong in voetsporen Van Hooijdonk na goals in Europa Lea­gue-finale

22:10 Luuk de Jong treedt met zijn twee goals in de finale van de Europa League in de voetsporen van Pierre van Hooijdonk. Van Hooijdonk was tot de twaalfde minuut van Sevilla - Internazionale de laatste Nederlander die een goal maakte in het Europese toernooi, dat destijds nog de UEFA Cup heette.