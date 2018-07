Mbappé geeft WK-premie aan goede doelen, Mourinho hard voor België

Deschamps kan Beckenbauer evenaren

Didier Deschamps kan de derde man in de voetbalgeschiedenis worden die als speler én als bondscoach de wereldtitel verovert. De bondscoach van Frankrijk was in 1998 aanvoerder van het Franse team dat in eigen land het WK won; hij kan als bondscoach wereldkampioen worden in Rusland. Alleen Franz 'Der Kaiser' Beckenbauer' en de Braziliaan Mário Zagallo (1958 en 1970) is daar tot nog toe in geslaagd; hij won met Duitsland de finale van het WK in 1974 (2-1 tegen Nederland) en was in 1990 de bondscoach van die Mannschaft die het WK in Italië won.