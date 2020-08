LIVE | De Ligt én Memphis in de basis, Real Madrid wil comeback tegen Man City

Turncoach Kooistra wil verande­ring en treedt terug

20:45 Coach Wolther Kooistra van topturnster Sanna Veerman en TURNZ Amsterdam Gymnastics treedt terug ‘om ruim baan te maken voor structurele verandering in de turnwereld’, zoals een persbericht meldt. Zijn pupil Veerman maakt deel uit van de nationale selectie. Kooistra behoort niet tot de trainers over wie klachten over fysieke en geestelijke mishandeling zijn geuit.