LIVE | De Jong en Wüst strijden om nationale titel, Snel vergroot voorsprong

14 clubs in 10 jaar Bredase aanvaller Jeroen Lumu gaat weer eens een voetbal­avon­tuur aan, ditmaal in Grieken­land

Hij is pas 26 jaar, maar Jeroen Lumu is in zijn loopbaan alweer toe aan zijn veertiende werkgever. De Bredase aanvaller, die in Nederland voor Willem II, sc Heerenveen en FC Dordrecht speelde, gaat aan de slag bij AO Porou uit Griekenland.

22 januari