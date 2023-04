LIVE darts | Van Gerwen wint wéér van Van den Bergh en plaatst zich voor halve finales Premier League

LIVE Europa League | Sabitzer is goud waard voor Manchester United tegen Sevilla

Wie plaatsen zich voor de halve finales van de Europa League en Conference League? Dat weten we volgende week, vanavond is het zaak om de eerste stap te zetten. Feyenoord en AZ komen in actie, net als het Manchester United van Erik ten Hag dat op Old Trafford tegenover Sevilla staat. Volg hieronder alle tussenstanden.