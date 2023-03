LIVE darts | Michael van Gerwen wil in halve finale geconcentreerder voor de dag komen, nu ‘local hero’ Chris Dobey

Premier LeagueNa zeven speelavonden heeft Michael van Gerwen de teugels stevig in handen in de Premier League Darts. Al drie keer was Mighty Mike eindwinnaar, hoe vergaat het hem vanavond? In Newcastle rekende hij om te beginnen in ieder geval af met Peter Wright, al ging dat met moeite. Volg hier de laatste ontwikkelingen.