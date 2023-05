LIVE darts | Michael van Gerwen verslaat Gerwyn Price en staat in halve finale tegenover Michael Smith

Primoz Roglic ondanks coronage­val­len bij Jumbo vol vertrouwen: ‘Het is simpel: ik moet gezond blijven’

Primoz Roglic hoorde donderdag dat er nog maar eens een wijziging is aangebracht in de ploeg waarmee hij de komende drie weken gaat strijden om winst in de Giro d’Italia. De stoïcijnse Sloveen leek niet bijster onder de indruk.