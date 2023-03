LIVE darts | Michael van Gerwen heeft weinig te vertellen in finale tegen Gerwyn Price

Column Arjan Schouten | De afstand van de golfbal inperken? Alsof je Messi laat schieten met een rugbybal

Arjan Schouten vindt het maar apart dat er in de toekomst een limiet komt aan hoever de beste golfers ter wereld de bal mogen slaan. ,,Door technologische en fysieke ontwikkeling is golf niet meer de sport die het in 1975 was, maar moet het dan dezelfde technologie gebruiken om weer een stap terug in de tijd te zetten?”