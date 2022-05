LIVE | Cullen pakt laatste ticket voor de finaleavond, Van Gerwen tegen Smith

Giro d'Italia Klimtalent Gijs Leemreize grijpt net naast winst in spectacu­lai­re Gi­ro-etap­pe, ook Van der Poel doet lang mee

Gijs Leemreize is er net niet in geslaagd de zware zeventiende etappe in de Giro d’Italia te winnen. De 22-jarige Nederlander van Jumbo-Visma liet op de laatste beklimming Mathieu van der Poel achter, leek op weg naar de dagzege, maar werd vlak voor de top overvleugeld door leeftijdsgenoot en ritwinnaar Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).

25 mei