Live Conference League | FC Twente in derde voorronde met steun fans op bezoek bij Cukaricki

Thymen Arensman klopt grote namen in tijdrit Ronde van Polen en boekt eerste zege uit loopbaan

Thymen Arensman heeft in Ronde van Polen de eerste overwinning uit zijn profcarrière geboekt. De 22-jarige Nederlander van Team DSM was de beste in de zesde etappe, een klimtijdrit over 11,8 kilometer, en staat nu tweede in het algemeen klassement.

18:39