LIVE: Colombia na slimme vrije trap weer naast Japan

Even terug naar het rode van Carlos Sánchez. Het is de op een na snelste rode kaart in de geschiedenis van het WK. Hij moest in de wedstrijd tegen Japan al na drie minuten en vijftien seconden van het veld omdat hij hands had gemaakt in het strafschopgebied. De snelste rode kaart op de mondiale eindronde staat sinds 13 juni 1986 op naam van José Batista uit Uruguay. Hij moest in het duel met Schotland al na 55 seconden van het veld.