LIVE | City is Chelsea de baas in topper, goal in eerste helft blijft uit na misser Grealish

Monobob­slees­ter Sleper na twaalfde plek in wereldbe­ker vrijwel zeker naar Winterspe­len

Monobobsleester Karlien Sleper heeft de wereldbeker afgesloten met een twaalfde plaats in Sankt Moritz. Na de eerste afdaling door de Zwitserse natuurijsbaan stond Sleper op de elfde plaats, in de tweede run viel ze één plek terug. De 29-jarige Nederlandse is vrijwel zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgende maand in Beijing.

12:25