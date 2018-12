LIVE | Chizzy knikkert Huybrechts eruit, zo Gurney in actie

Elijzen: Als hij nog iets heeft gezien, heeft hij mij gezien

15:44 Dit is het verhaal van 8 april 2018, door de ogen van ploegleider Michiel Elijzen. De dag van Parijs-Roubaix. De dag waarop het plotseling niet meer ging over winnen en verliezen, maar over leven en dood. De dag waarop Veranda’s Willems-renner Michael Goolaerts, 23 jaar oud, overlijdt.