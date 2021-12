LIVE | Chaos in Jeddah: Verstappen geeft plek terug aan Hamilton, nieuwe herstart op komst

GP van Saoedi-ArabiëMax Verstappen weet wat hem te doen staat na zijn dramatische crash in de kwalificatie. Om Lewis Hamilton van de leiding in het WK af te houden moet hij in ieder geval één Mercedes voorbij, maar de Nederlander aast natuurlijk op meer. Het belooft in Jeddah opnieuw een spannend gevecht te worden en via ons liveblog mis je vanaf 18.30 uur niets van de race!