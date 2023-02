LIVE Champions League | Paris Saint-Germain en Bayern München strijden in CL-kraker van jewelste

Met video Riyad Mahrez reageert met zelfspot op enorme misser: ‘Is mijn bal al geland?’

Riyad Mahrez staat bekend om zijn fluwelen traptechniek, maar daar was gisteren even weinig van te merken. De buitenspeler van Manchester City kreeg in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Aston Villa een vrijwel niet te missen kans, maar ging volledig de mist in. De Algerijn kegelde de bal bijna het stadion uit.