LIVE Champions League | Kan Leipzig stunten op bezoek bij Manchester City?

‘FIFA hakt knoop door: WK voetbal van 2026 telt recordaan­tal van 104 (!) wedstrij­den’

Het WK voetbal van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada telt een recordaantal van 104 wedstrijden. Dat meldt de New York Times op basis van meerdere bronnen. De FIFA is van plan om dat dinsdag bekend te maken op een congres in Kigali, waar donderdag voorzitter Gianni Infantino wordt herkozen.