LIVE Champions League | Firmino doet droomstart Rangers tegen Liverpool teniet

Teamsprin­ters naar finale WK baanwiel­ren­nen tegen razendsnel Australië

De Nederlandse teamsprinters hebben hebben zich op de openingsdag van de WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines geplaatst voor de finale. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde echter niet het snelste team.

21:24