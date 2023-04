LIVE Champions League | Dumfries en Inter met goede uitgangspositie begonnen aan return tegen Benfica

Pamela Anderson (55) doet boekje open over relatie met Frans internatio­nal Adil Rami (37): ‘Het eindigde in verraad’

Vier jaar na het einde van haar relatie met voetballer Adil Rami (37) is Pamela Anderson (55) nog eens teruggekomen op haar veelbesproken romance. De Canadees-Amerikaanse wereldster bracht recent haar autobiografie Love, Pamela uit en is daarin bijzonder openhartig over haar relatie met de Franse ex-wereldkampioen met wie ze twee jaar lang een koppel vormde.