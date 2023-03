LIVE Champions League | City gaat na rust door met scoren, Haaland de grote man met hattrick

Carlo Ancelotti zet Real Madrid op scherp: ‘Voor ons ingewikkel­der dan voor Liverpool’

Real Madrid kan woensdagavond beschikken over Karim Benzema tijdens het thuisduel met Liverpool in achtste finales van de Champions League. Dat bevestigde Carlo Ancelotti tijdens de persconferentie vandaag. De oefenmeester stelt verder dat hij ondanks een comfortabele uitgangspositie op zijn hoede is voor het gevaar van de nummer zes uit de Premier League.