LIVE Champions League | Choupo-Moting gevaarlijkste man van het veld, Bayern verhoogt druk op PSG

Voetballer Ihattaren weer op vrije voeten na arrestatie voor mishande­ling vriendin, maar blijft verdachte

Mohamed Ihattaren is weer vrij. De politie meldt dat de 21-jarige man uit Utrecht die zondag werd aangehouden in Amsterdam weer op vrije voeten is. Zijn naam wil de politie niet bevestigen, maar bronnen meldden gisteren al aan deze site dat het om de voetballer gaat. Hij geldt nog wel als verdachte.