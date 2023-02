LIVE Champions League | AC Milan leidt dankzij heldhaftige kopbal, Tottenham Hotspur kiest de aanval

Optredens Dusan Tadic werden zelfs gênant genoemd, maar ook John Heitinga bouwt Ajax om Serviër heen

Hij was dit seizoen door velen al afgeschreven, maar onder trainer John Heitinga neemt Dusan Tadic (34) Ajax weer ouderwets bij de hand. Over de leider die extern ergernis wekte, maar weer aantoont waarom hij intern onomstreden bleef. ,,Hij is onverstoorbaar.”