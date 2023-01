LIVE Bundesliga | Mainz - Borussia Dortmund nog in balans

De cijfers van het dolende PSV: vooral de kleintjes zijn dit seizoen een struikel­blok

Trainer Ruud van Nistelrooij nam de term na de nederlaag in Emmen (1-0) zelf in de mond: het is crisis bij PSV. De ploeg kan deze speelronde met een beetje pech afzakken naar de vijfde plaats in de eredivisie. Wat zeggen de cijfers over de slechte prestaties van de Eindhovenaren?

