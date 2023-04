LIVE Bundesliga | Bayern München strijdt bij debuut Thomas Tuchel tegen Borussia Dortmund om koppositie

LIVE eredivisie | NEC hoopt na tien nederlagen op rij tegen PSV weer eens te stunten

PSV heeft de laatste jaren weinig moeite met NEC. De Eindhovenaren wonnen alle tien de laatste duels van NEC. De laatste keer dat NEC een punt pakte tegen PSV is dan ook meer dan tien jaar geleden. Houdt PSV koploper Feyenoord en Ajax nog enigszins in zicht? Je volgt het in ons liveblog!