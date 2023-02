LIVE buitenlands voetbal | Ziyech krijgt rood na tik, maar VAR maakt er geel van in kraker in Londen

Concurren­tie gewaar­schuwd na eerste optredens Max Verstappen in RB19: ‘Het is duidelijk een verbete­ring’

Alleen maar positiviteit bij Max Verstappen aan het einde van de testdagen in Bahrein. De Nederlander, die op de eerste dag in beide sessies in actie kwam, op dag twee de middagsessie reed en zaterdag naast de auto bleef, is erg blij met zijn nieuwe Red Bull.