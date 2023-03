LIVE Buitenlands voetbal | Wijnaldum in de problemen met Roma, Dallinga scoort voor Toulouse

Ook vandaag is er weer een mooi programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

Razendsnelle hattrick Openda

Thijs Dallinga maakte zijn veertiende treffer in dertig duels voor Toulouse, dat met 0-2 won bij hekkensluiter SCO Angers. De 22-jarige spits uit Groningen verdubbelde direct na rust de voorsprong, nadat Mikkel Desler de nummer elf van Ligue 1 na 37 minuten al op voorsprong had gezet.

Bjorn Meijer scoort

Club Brugge heeft de aanval van Standard Luik op de belangrijke vierde plaats in de Belgische Pro League afgeslagen. Mede dankzij een fraai doelpunt van de Nederlander Bjorn Meijer won de ploeg onder leiding van interim-hoofdcoach Rik De Mil met 2-0.

Meijer scoorde uit een vrije trap. Club Brugge blijft daarmee vierde, een plaats die nog net recht geeft op deelname aan de play-offs om de landstitel. Na nederlagen tegen KV Oostende (3-0) en Benfica (5-1) werd coach Scott Parker woensdag ontslagen. De Brit had pas twaalf duels op de bank gezeten bij de Bruggelingen nadat Carl Hoefkens in december was ontslagen. Noa Lang gaf de assist op de 1-0 van Ferran Jutglà.

Programma Premier League (Engeland)

Programma La Liga (Spanje)

Programma Bundesliga (Duitsland)

Programma Serie A (Italië)

Openda maakt waanzinnig snelle hattrick

Loïs Openda heeft het zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Clermont voor elkaar gekregen om in slechts vier minuten een loepzuivere hattrick te scoren. De aanvaller van RC Lens opende het bal in de 30ste minuut en maakte doelpunt nummer twee en drie daarna razendsnel. Met een 0-3 voorsprong ging de ploeg van Openda de rust in. Openda tekende vervolgens in de tweede helft voor de assist op Alexis Claude-Maurice, die de 4-0 maakte.

De hattrick van de 23-jarige aanvalsleider is de snelste in de Ligue 1 in de 21ste eeuw. Voor Openda zelf is het een mooie opsteker, aangezien hij al sinds 11 januari niet meer had gescoord voor zijn werkgever. De Belg staat dankzij zijn hattrick nu op twaalf treffers in de Franse competitie.

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Programma Jupiler Pro League (België)

Standen

Engeland

Spanje

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

Statistieken

Engeland

Spanje

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

