LIVE buitenlands voetbal | Wijnaldum en AS Roma leiden bij Fiorentina, Real Madrid naast Sevilla

Elina Svitolina pakt eerste WTA-titel onder Raemon Sluiter, Russische tegenstan­der schudt geen hand

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft voor het eerst sinds het begin van de samenwerking met coach Raemon Sluiter een WTA-toernooi gewonnen. De 28-jarige Svitolina was in de eindstrijd in de Franse stad Straatsburg in 2 sets te sterk voor de Russin Anna Blinkova, de nummer 66 van de wereld.