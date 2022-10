LIVE buitenlands voetbal | Union leidt tegen Gent, later ook Liverpool, Chelsea en Real Madrid in actie

De Gegenpres­sing Podcast | NAC sportief failliet, sombrero's bij carnavals­club en wie neemt de leiding?

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco en Joost Blaauwhof - dit keer zonder Dennis Kas - het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering gaat het over het sportieve failliet van de club, na de volgende nederlaag tegen ADO Den Haag (1-2).

17 oktober