LIVE Buitenlands voetbal | Nemanja Gudelj met Sevilla op achterstand tegen Valencia

Met samenvatting Rick Karsdorp maakt razendsnel­le rentree in aanloop naar Italiaanse kraker

AS Roma heeft de uitwedstrijd bij laagvlieger Sampdoria met 0-1 gewonnen. Aanvoerder Lorenzo Pellegrini maakte al in de negende minuut uit een strafschop de winnende goal in Stadio Luigi Ferraris in Genua.

17 oktober