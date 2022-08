LIVE Buitenlands voetbal | Nederlands trio Atalanta houdt AC Milan op punt, wint Barça nog?

Geen nieuwe wereldti­tel triatlon voor Sarissa de Vries, bronzen plak in Slowakijke

Triatlete Sarissa de Vries is er in het Slowaakse Samorin niet in geslaagd haar wereldtitel op de lange afstand te prolongeren. De 33-jarige Nederlandse moest genoegen nemen met brons. Ze noteerde een tijd van 3.39.26 over 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 18 kilometer hardlopen.

