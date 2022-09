LIVE buitenlands voetbal | Liverpool met schrik vrij in derby, Van Bronckhorst en Rangers kansloos in Old Firm

Met samenvatting Max Verstappen vecht met auto en blijft in Zandvoort voorlopig steken op achtste plaats

De vrijdag op Zandvoort was niet de dag van Max Verstappen. In de eerste vrije training viel uit al vroeg uit met versnellingsbakproblemen en later op de dag kwam hij niet verder dan P8. Hij gaf bijna 7 tienden toe op Charles Leclerc en Carlos Sainz.

2 september