LIVE buitenlands voetbal | Juventus en Atalanta scoren erop los, Karim Benzema trefzeker in Bilbao

Erevoorzit­ter Bayern München: ‘Duitsland op en naast het veld lachertje van WK in Qatar’

Duitsland was volgens Uli Hoeness de grote verliezer van het WK voetbal in Qatar, zowel op als naast het veld. Volgens de 71-jarige Hoeness, die in 1974 met West-Duitsland de wereldtitel veroverde, heeft zijn land nog nooit zo’n slechte indruk gemaakt op een WK. Zowel de spelers als Duitse politici lieten in Qatar van zich horen over maatschappelijke thema’s als mensenrechten.

15:41