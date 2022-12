LIVE buitenlands voetbal | Eerste goal op Boxing Day: Janelt tikt Brentford tegen Spurs op voorsprong

Bryan Linssen en Jens Toornstra over droomreis door Europa: ‘Arne Slot lag in Marseille languit in het gangpad’

In de eerste helft van dit jaar reeg Feyenoord in de Conference League de overwinningen aaneen. Bryan Linssen en Jens Toornstra blikken met een glimlach terug, al blijft de herinnering aan de finale pijnlijk. ,,Het was mijn enige kans om ooit een prijs in Europa te pakken.’’

7:14