LIVE buitenlands voetbal | Complete Franse speelronde, Real Madrid - Valencia in Saoedi-Arabië

NAC in extremis naar volgende bekerronde ten koste van FC Eindhoven

NAC Breda heeft ten koste van FC Eindhoven de derde ronde bereikt van de strijd om de TOTO KNVB beker. De ploeg van interim-trainer Ton Lokhoff won door een doelpunt in de extra tijd van de verlenging: 2-1. Ook de gelijkmaker van de Bredanaars in de reguliere speeltijd was er gekomen in blessuretijd.

10 januari