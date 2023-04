LIVE buitenlands voetbal | Bekijk hier de heerlijke goal van Matthijs de Ligt, ook Malen scoort

Met videoNu de ontknoping van het seizoen nadert, neemt ook in de topcompetities de spanning toe. Onder meer Real Madrid, Paris Saint-Germain en het Manchester United van Erik ten Hag komen vandaag in actie. In Duitsland moeten titelrivalen Bayern München en Borussia Dortmund aan de bak. Bayern en Matthijs de Ligt treffen vandaag wéér Freiburg en doelman Mark Flekken, die afgelopen week in München al stuntten in het bekertoernooi. Bekijk hier het programma, de uitslagen en volg alle tussenstanden.