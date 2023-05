LIVE buitenlands voetbal | Bekijk de uitslagen en de standen in de topcompetities

Premier League (Engeland)

Tottenham brengt Europees voetbal in gevaar

Tottenham Hotspur ziet door de nederlaag tegen Brentford plaatsing voor Europees voetbal in gevaar komen. De club uit Londen, waar Arnaut Danjuma debuteerde in de basis, verloor in het eigen stadion met 3-1 van Brentford.



Brentford is de Spurs door de zege tot op 1 punt genaderd. Tottenham heeft 57 punten net als Aston Villa, dat tegen Liverpool speelt. Brentford, dat bezig is aan het tweede seizoen in de Premier League, staat op 56 punten.



Spurs-coach Ryan Mason zag zijn ploeg in de eerste helft op 1-0 komen door een treffer van Harry Kane. Bryan Mbeumo zette Brentford na de rust op gelijke hoogte en zorgde ook voor de voorsprong. In de slotfase maakte Yoane Wissa er zelfs 1-3 van. Danjuma was toen al gewisseld bij Tottenham.