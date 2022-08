Live buitenlands voetbal | Bayern zonder De Ligt en Gravenberch, James zet Chelsea op voorsprong tegen Spurs

Georginio Wijnaldum: ‘Niet netjes als ik nu dingen ga zeggen die Louis van Gaal nog niet heeft gehoord’

Georginio Wijnaldum (31) is duidelijk. Het WK 2014 was onvergetelijk en dat wil hij graag dunnetjes overdoen in november in Qatar. Nu hij verlost is van Paris Saint-Germain, lijkt de kans op een terugkeer bij Oranje levensgroot.

