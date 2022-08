LIVE Buitenlands voetbal | Bayern met basiskracht De Ligt razendsnel op voorsprong in Bochum

Live La Liga | FC Barcelona in Baskenland op zoek naar eerste zege

FC Barcelona begon het seizoen in La Liga vorige week met een 0-0 gelijkspel thuis tegen Rayo Vallecano. Vanavond staat de uitwedstrijd tegen Real Sociedad op het programma voor trainer Xavi en zijn spelers. Komen Frenkie de Jong en Memphis Depay in actie? De aftrap in het Baskenland is om 22.00 uur, volg hier de ontwikkelingen!

10:00