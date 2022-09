LIVE buitenlands voetbal | AS Roma snel achter na fout Rick Karsdorp, Valencia maakt gehakt van Getafe

‘Megadeal Antony leidt tot betalings­oor­log tussen zaakwaarne­mers’

De megatransfer van Antony van Ajax naar Manchester United heeft tussen zijn zaakwaarnemers voor grote onenigheid gezorgd. Volgens de Britse krant The Mirror is er een betalingsoorlog losgebarsten tussen verschillende partijen, die claimen het grootste aandeel te hebben gehad in de deal.

10:59