LIVE buitenlands voetbal | Arsenal trekt achterstand recht, zware klus voor Bayern München

Goede start Nederland­se volleybal­lers op WK: Egypte overtui­gend geklopt

De Nederlandse volleyballers zijn het wereldkampioenschap in Ljubljana begonnen met een overtuigende overwinning. Het team van bondscoach Roberto Piazza was in drie sets te sterk voor Egypte, de enige tegenstander in de groepsfase die onder Oranje staat op de wereldranglijst. De setstanden waren 25-17, 25-22 en 25-16.

16:01