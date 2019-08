LIVE | Brand bij Williams van Kubica, code rood aan begin kwalificatie

Zwaargewicht Bredanaar Roy Meyer verslaat wereldkam­pi­oen en pakt WK-brons

14:21 Zwaargewicht Roy Meyer heeft brons gewonnen op de WK judo. De Nederlandse judoka was in Tokio in de strijd om het brons sterker dan de nummer een van de wereldranglijst, de Georgiër Guram Tushishvili.