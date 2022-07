LIVE | Botic van de Zandschulp draait eerste set knap om, Gasquet zorgt voor break in tweede set

LIVE | Thuisrij­der Cort pakt bergtrui in tweede Tour-rit, sprintduel tussen Jakobsen en Groenewe­gen?

Het Tour de France-peloton rijdt vandaag de tweede etappe over ruim 202 kilometer van Roskilde naar Nyborg. De absolute blikvanger is de Storebaeltsforbindelsen, beter bekend als de Grote Beltbrug. Voorafgaand aan de brug trekken de renners bovendien flink wat kilometers langs de kustlijn, dus de nervositeit is enorm. Komen er waaiers? Volg hier de ontwikkelingen.

14:31