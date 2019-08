LIVE | Bertens verliest eerste set ruim en staat voor zware opdracht

Kiki Bertens neemt het vanavond in de derde ronde van de US Open op tegen Julia Goerges. Er staat een plek in de achtste finales van de Grand Slam op het spel en dat zou voor Bertens haar beste resultaat ooit in New York zijn. Mis niets van de wedstrijd tussen de nummer 7 en 30 van de wereld in ons liveblog!