LIVE | Bertens heeft tweede ronde in zicht na dubbele break

US OpenVoor Kiki Bertens begint de US Open vanavond met een duel met de Spaanse Paula Badosa. De Nederlandse is als zevende geplaatst in het laatste grandslamtoernooi van dit jaar, Badosa bereikte het hoofdtoernooi in New York via de kwalificaties. Mis niets in ons liveblog!



Kiki Bertens - Paula Badosa* 6-4, 4-1

* begon set 2 met serveren