LIVE | Bereikt Bertens voor de tweede keer kwartfinales op Roland Garros?

KNVB na corona-uit­braak bij RKC: eredivisie kan voorlopig gewoon door

3 oktober De afgelasting van RKC – PEC Zwolle is voor de KNVB geen reden om te vrezen voor de voortgang van de eredivisie in coronatijd. ,,Je ziet het uiteraard liever niet gebeuren, maar zo’n scenario als nu bij RKC calculeer je op voorhand in’’, zegt competitieleider Jan Bluyssen. In Amerika sloot de complete Major League Soccer zich al eens tijdelijk op in Disney World. Maar zo’n gesloten bubbel valt in de Nederlandse situatie nooit te creëren.