LIVE | Bekerkoorts in Tilburg: binnenstad kleurt rood-wit-blauw, twintigduizend fans klaar voor vertrek

LIVE | Kraker in eigen huis voor Halsteren tegen Unitas, gedupeerd Moerse Boys ontvangt wisselval­lig DHC

13:45 Door de strapatsen van Baronie de laatste weken in de Hoofdklasse B is het weer ontegenzeggelijk spannend in de competitie. Nummer vijf Halsteren neemt het in eigen huis op tegen Unitas, de ploeg die op dit moment derde staat. Een echte kraker dus. Moerse Boys is er na het uit de competitie halen van BMT alles aan gelegen vanmiddag te winnen van DHC. Mis niets in ons liveblog.