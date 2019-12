LIVE | Begaat Wattimena geen misstap tegen Humphries?

Programma middag 14 december

Eerste ronde (Best of five)

• Darius Labanauskas - Matthew Edgar: 3-0

• Ryan Meikle - Yuki Yamada: 1-3

• Luke Woodhouse - Paul Lim: 3-0



Tweede ronde (Best of five)

• Jermaine Wattimena - Luke Humphries: 0-0 (tussenstand)