LIVE | Bayern dankzij fraaie aanval weer naast Sevilla in strijd om UEFA Super Cup

Dygert bij bewustzijn na horrorval over vangrail

18:45 Chloe Dygert had de tweede wereldtitel tijdrijden voor het grijpen, maar net op het moment dat ze mocht dromen van een langer verblijf in de regenboogtrui ging het helemaal mis. Dygert raakte de balans over haar tijdritfiets kwijt, viel over een vangrail en kwam hard ten val. Ze is bij bewustzijn, laat de Amerikaanse wielerbond weten.