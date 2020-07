LIVE | Basisplaats voor De Ligt in tweede kampioenswedstrijd Juventus

‘Rotherham United neemt Greg Leigh over van NAC’

15:21 Greg Leigh staat op het punt om naar Rotherham United te gaan. Volgens ingewijden staat alleen nog een medische keuring na het weekend een overgang in de weg. Daarna zal de linksback een contract tekenen bij de club die komend seizoen actief is in de Championship; de Engelse eerste divisie.