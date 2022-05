LIVE | Barcelona moet vierde thuisnederlaag op rij voorkomen, basisplaats voor Memphis

amateurvoetbal Dylan Matthijs­sen kent de operatieka­mer beter dan het voetbal­veld, maar keert steeds terug: ‘Tot nu toe bewijs ik dat het kan’

23 jaar, al zes operaties achter de rug en geen kraakbeen meer in zijn knieën. Maar het voetbal opgeven? Dat is geen optie voor RKVV Roosendaal-middenvelder Dylan Matthijssen. ,,Mensen verklaren me voor gek, maar tot nu toe bewijs ik dat het kan.’’

15:28